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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 04 вер, 2024 22:09
Купівля банківських металів
Підкажіть, будь ласка, чи безпечно купувати банківське золото не у банку, а в обміннику? Вони обіцяють надати всі документи на злитки. Але є сумніви. Що скажете?
Додано: Чет 05 вер, 2024 11:04
ilokvetna Скажем что Вам вообще дальше гривневого депозита лезть никуда не надо с таким подходом - оно и доллары фальшивые бывают и даже фальшивое золото и в банках с документами.
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