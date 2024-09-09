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offtop вихідних
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #123>
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 11:30

Hotab
якщо ми кажемо про форум, то одні з ідей, як на мене, що форумчани підказують один одному додаткові можливості. сенс спеціалізованого форуму.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:31

offtop вихідних

Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:53

  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
:mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:34

  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара

ИА неодноразово казали, що свій прогноз курсу він надто безпідставно та безапеляційно проголошує (але схоже нік наклав свій відбиток). я одну з його відповідей зрозумів прямо - не заважайте мені тролити...

помилитися не є проблемою, якщо це визнається. можна ще й розібрати, чому саме виникла помилка. а от коли ще й помилка не визнається - напевне для цього треба запровадити й медаль "пальцем в небо" - перший номінант вже є :D щоб сторонні читачі розуміли вартість тих чи інших прогнозів
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 06:36

Рада індекс

  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара


Минулого року можна було купити в Рада банк 1353 уо, сьогодні лише 1216 уо . Тоді курс був стабільний. Сьогодні гнучкий . Якщо дивитися на депо ставки у грн , та аналіз за рік, мабуть овдп у валюті або валютна готівка - перший можлива капіталізація заощаджень, проте не забуваємо про оздп і можливість віддати грн по курсу який знову можуть заморозити і готівка яка не приносить додатково заощаджень,проте більше цікава.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
А вы распоряжаетесь финансами подсказками из форума или всё же своими знаниями. Интересно как вы распорядились своими млн.грн? В какой актив их вложили?. Или грн - дол и сундук?. Если любые бумажки дают доход, то зачем вам так точно важен курс?
Там ещё Шаман из совка с партийными собраниями. Вы... подвели людей с курсом, надо срочно разобраться как так могло случиться или мы вам выносим строгий выговор)) Требуем или извиниться или выйти из рядов ком. партии (т.е.из форума) :P
У людей в голове ещё мир-труд -май с отчётами строго по уставу((
Народу от безделия скучно дома у компа живётся - наверное возраст :)

Охріменко перший у цьому списку, другий - ви.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:11

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
А вы распоряжаетесь финансами подсказками из форума или всё же своими знаниями. Интересно как вы распорядились своими млн.грн? В какой актив их вложили?. Или грн - дол и сундук?. Если любые бумажки дают доход, то зачем вам так точно важен курс?
Там ещё Шаман из совка с партийными собраниями. Вы... подвели людей с курсом, надо срочно разобраться как так могло случиться или мы вам выносим строгий выговор)) Требуем или извиниться или выйти из рядов ком. партии (т.е.из форума) :P
У людей в голове ещё мир-труд -май с отчётами строго по уставу((
Народу от безделия скучно дома у компа живётся - наверное возраст :)

Я использую ваши знания.. Компенсируйте за косяк!
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Достойніа компанія. А ви збирайте компенсацію
Как раз режу вам куклу))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...
Ошибаетесь. Как всегда
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