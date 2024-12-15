offtop вихідних

О_о а в чому тоді суть форуму? Я теж багато дурних прогнозів на 2023 рік написав, які збулись тільки через рік, але давно вибачився і більше прогнози не пишу.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
О_о а в чому тоді суть форуму? Я теж багато дурних прогнозів на 2023 рік написав, які збулись тільки через рік, але давно вибачився і більше прогнози не пишу.
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Каждый имеет право писать всё что он думает. А вот прилушиваться к нику или нет - это у каждого своё право. А то здесь хотят внедрить совок, с выговарами и лишения парт. билета за неправ. или в разрез с высказываниями с политкой гос-ва.)) Как бы не докатился в таком случае форум к тайному обращению на вверх((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 вер, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 вер, 2024 19:56
так, фінансовий форум. й як на мене, призначений для обміну думок на тему фінансів, в тому числі про курс гривні. ДУМОК, а не маячні, яка виникає в голові не знаю під впливом чого. а якщо на форум потрапляють якийсь дурники або є свої місцеві - то постійні учасники розуміють, хто це. а стороні читачі можуть не зрозуміти.
тому ще розум - форум, щоб висловлювати ті чи інші думки, але не хворе марення. но ти цього не зрозумієш. а табличка звездун року - вона вже твоя. чи може ще серпень не закінчився, я щось переплутав?
й уважно читай, що я пишу. вибачень не треба, треба просто визнати, так прогноз був помилковий. невже так важко? чи визнати власну помилку - це за межами можливого? теж буває
Додано: Пон 09 вер, 2024 09:53
на філіпінках на Філіпінах
Додано: Нед 15 гру, 2024 12:48
А що ви маєте проти цього?
|