offtop вихідних

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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Какие правильные прогнозы и потом извинения. Кто что хочет, тот то и пишет. Я вообще не слежу кто и что написал не то что месяц назад, даже вчера.

О_о а в чому тоді суть форуму? Я теж багато дурних прогнозів на 2023 рік написав, які збулись тільки через рік, але давно вибачився і більше прогнози не пишу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:О_о а в чому тоді суть форуму?
Каждый имеет право писать всё что он думает. А вот прилушиваться к нику или нет - это у каждого своё право. А то здесь хотят внедрить совок, с выговарами и лишения парт. билета за неправ. или в разрез с высказываниями с политкой гос-ва.)) Как бы не докатился в таком случае форум к тайному обращению на вверх((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 вер, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:це з роботи досвід - чим людина розумніша та досвідченіша, тим легше вона визнає свої помилки.
Вы что совсем с ума сошли. Это форум, а не парт. собрание. Какие правильные прогнозы и потом извинения. Кто что хочет, тот то и пишет. Я вообще не слежу кто и что написал не то что месяц назад, даже вчера. Иногда взял кое что во внимание от др., но не в коем случае здесь не могу от чел. требовать правильных и нужных прогнозов. А тем более потом просить от ника каких то извинений. Вам сколько дядя годиков??? Идите лучше на лавочку и дышите свежим воздухом))

так, фінансовий форум. й як на мене, призначений для обміну думок на тему фінансів, в тому числі про курс гривні. ДУМОК, а не маячні, яка виникає в голові не знаю під впливом чого. а якщо на форум потрапляють якийсь дурники або є свої місцеві - то постійні учасники розуміють, хто це. а стороні читачі можуть не зрозуміти.

тому ще розум - форум, щоб висловлювати ті чи інші думки, але не хворе марення. но ти цього не зрозумієш. а табличка звездун року - вона вже твоя. чи може ще серпень не закінчився, я щось переплутав? :lol:

й уважно читай, що я пишу. вибачень не треба, треба просто визнати, так прогноз був помилковий. невже так важко? чи визнати власну помилку - це за межами можливого? теж буває :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...

на філіпінках на Філіпінах
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 12:48

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...

на філіпінках на Філіпінах

А що ви маєте проти цього?
Investor_K
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