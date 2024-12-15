offtop вихідних

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<123 Додано: Нед 08 вер, 2024 19:49 Re: Валютний ринок в контексті ДС Игорь Алексеевич написав: Какие правильные прогнозы и потом извинения. Кто что хочет, тот то и пишет. Я вообще не слежу кто и что написал не то что месяц назад, даже вчера. Какие правильные прогнозы и потом извинения. Кто что хочет, тот то и пишет. Я вообще не слежу кто и что написал не то что месяц назад, даже вчера.

О_о а в чому тоді суть форуму? Я теж багато дурних прогнозів на 2023 рік написав, які збулись тільки через рік, але давно вибачився і більше прогнози не пишу. О_о а в чому тоді суть форуму? Я теж багато дурних прогнозів на 2023 рік написав, які збулись тільки через рік, але давно вибачився і більше прогнози не пишу. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4361 З нами з: 29.07.22 Подякував: 752 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 19:52 Re: Валютний ринок в контексті ДС Дюрі-бачі написав: О_о а в чому тоді суть форуму? О_о а в чому тоді суть форуму? Каждый имеет право писать всё что он думает. А вот прилушиваться к нику или нет - это у каждого своё право. А то здесь хотят внедрить совок, с выговарами и лишения парт. билета за неправ. или в разрез с высказываниями с политкой гос-ва.)) Как бы не докатился в таком случае форум к тайному обращению на вверх(( Каждый имеет право писать всё что он думает. А вот прилушиваться к нику или нет - это у каждого своё право. А то здесь хотят внедрить совок, с выговарами и лишения парт. билета за неправ. или в разрез с высказываниями с политкой гос-ва.)) Как бы не докатился в таком случае форум к тайному обращению на вверх(( Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 вер, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз. Игорь Алексеевич Повідомлень: 8646 З нами з: 13.09.09 Подякував: 113 раз. Подякували: 866 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 19:56 Игорь Алексеевич написав: Shaman написав: це з роботи досвід - чим людина розумніша та досвідченіша, тим легше вона визнає свої помилки. це з роботи досвід - чим людина розумніша та досвідченіша, тим легше вона визнає свої помилки. Вы что совсем с ума сошли. Это форум, а не парт. собрание. Какие правильные прогнозы и потом извинения. Кто что хочет, тот то и пишет. Я вообще не слежу кто и что написал не то что месяц назад, даже вчера. Иногда взял кое что во внимание от др., но не в коем случае здесь не могу от чел. требовать правильных и нужных прогнозов. А тем более потом просить от ника каких то извинений. Вам сколько дядя годиков??? Идите лучше на лавочку и дышите свежим воздухом)) Вы что совсем с ума сошли. Это форум, а не парт. собрание. Какие правильные прогнозы и потом извинения. Кто что хочет, тот то и пишет. Я вообще не слежу кто и что написал не то что месяц назад, даже вчера. Иногда взял кое что во внимание от др., но не в коем случае здесь не могу от чел. требовать правильных и нужных прогнозов. А тем более потом просить от ника каких то извинений. Вам сколько дядя годиков??? Идите лучше на лавочку и дышите свежим воздухом))

так, фінансовий форум. й як на мене, призначений для обміну думок на тему фінансів, в тому числі про курс гривні. ДУМОК, а не маячні, яка виникає в голові не знаю під впливом чого. а якщо на форум потрапляють якийсь дурники або є свої місцеві - то постійні учасники розуміють, хто це. а стороні читачі можуть не зрозуміти.



тому ще розум - форум, щоб висловлювати ті чи інші думки, але не хворе марення. но ти цього не зрозумієш. а табличка звездун року - вона вже твоя. чи може ще серпень не закінчився, я щось переплутав?



й уважно читай, що я пишу. вибачень не треба, треба просто визнати, так прогноз був помилковий. невже так важко? чи визнати власну помилку - це за межами можливого? теж буває так, фінансовий форум. й як на мене, призначений для обміну думок на тему фінансів, в тому числі про курс гривні. ДУМОК, а не маячні, яка виникає в голові не знаю під впливом чого. а якщо на форум потрапляють якийсь дурники або є свої місцеві - то постійні учасники розуміють, хто це. а стороні читачі можуть не зрозуміти.тому ще розум - форум, щоб висловлювати ті чи інші думки, але не хворе марення. но ти цього не зрозумієш. а табличка звездун року - вона вже твоя. чи може ще серпень не закінчився, я щось переплутав?й уважно читай, що я пишу. вибачень не треба, треба просто визнати, так прогноз був помилковий. невже так важко? чи визнати власну помилку - це за межами можливого? теж буває Shaman

Повідомлень: 7542 З нами з: 29.09.19 Подякував: 696 раз. Подякували: 1552 раз. Профіль 1 3 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 09:53 Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: Я использую ваши знания. Я использую ваши знания. У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче... У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...

на філіпінках на Філіпінах на філіпінках на Філіпінах flyman

Повідомлень: 37539 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2024 12:48 flyman написав: Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: Я использую ваши знания. Я использую ваши знания. У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче... У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...

на філіпінках на Філіпінах на філіпінках на Філіпінах

А що ви маєте проти цього? А що ви маєте проти цього? Investor_K

Повідомлень: 10095 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 904 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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