Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:24
stm
Повідомлень: 6026
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:25
Hotab написав:BIGor
Ну той же ШІ про дорослу тривалість. Тобто якщо не помер малим і не вбили на війні.
Висновок:
У давнину люди, які виживали після дитинства, могли доживати й до 70 років, але таких було мало.
Отже, середня тривалість життя була низькою головно через дитячу смертність, епідемії й війни — не тому, що організм «старів раніше» чи «люди тоді не могли жити довго».
Важко сказати, зараз можна констатувати «могли доживати до 70, але таких було мало»?
Зараз дивлюсь на деяких наших граунд-стафів в 50 років : зайва вага, дві пачки в день , без ханки не вечеряє. Виглядає на 60, отдишка. Я не прогнозую йому 70))
Так поэтому у нас продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем у женщин.
Это, конечно, так во всём мире. но у нас разница побольше.
ЛАД
2
Повідомлень: 37220
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:25
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Бетон как всегда, собирает вечерние аншлаги своими постами про ТЦК.
потерянным мальчонкой
А якщо ребьонок- дефачка?
Water
Повідомлень: 3533
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:26
stm написав: Water написав: Water написав:
А рибьонок з садіка з папкою поїхав, приписне видали?
Дитина залишилася у садку, чого двічі ходити, завтра все одно вести ТЦК і дружина то знає )
Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.
Я ще не розібралася, Бетону таки шкода чоловіка і він втішає дружину яка у відчаї. Дитина відсутня у списку справ ) Дуже неповнолітня дитина дуже другорядна справа у всій розповіді з самого початку )
Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит
Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах
Бетон
Повідомлень: 5656
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 455 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:27
fler написав:
Що їй завадило самій піти забрати дитину з садка?
Бетон.
Water
Повідомлень: 3533
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:28
Бетон написав:
Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит
Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах
І що віддали дитину чуваку лівому?
Вечор перестав бути нудним. Мати яка не їде спершу за дитиною мій кумир року )
Востаннє редагувалось stm
в Пон 03 лис, 2025 22:29, всього редагувалось 1 раз.
stm
Повідомлень: 6026
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:28
stm написав: Бетон написав:
Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит
Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах
І що віддали дитину чуваку лівому?
Мать позвонила, отдали
Бетон
Повідомлень: 5656
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 455 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:29
Water написав: fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Бетон как всегда, собирает вечерние аншлаги своими постами про ТЦК.
потерянным мальчонкой
А якщо ребьонок- дефачка?
На всіх екранах країни з нового року. Другий сезон. ДНК підтверджує - девочка від Бетона. Солдат йде в СЗЧ щоб в Ірландії віддячити екс-дружині Бетона. Не перемикайтесь
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 03 лис, 2025 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 17028
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:30
Бетон написав: stm написав: Water написав:
Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.
Я ще не розібралася, Бетону таки шкода чоловіка і він втішає дружину яка у відчаї. Дитина відсутня у списку справ ) Дуже неповнолітня дитина дуже другорядна справа у всій розповіді з самого початку )
Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит
Так а чого по мусаркАм їздить, якщо він в учєбкє і є адвокат?
Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах
В принципі, ТЦК могли від садочка нікуди не йти, сьогодні двох здать.
Тобто, чоловік у садочок пішов, а ти поїхав?
Water
Повідомлень: 3533
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 22:33
stm написав: Бетон написав:
Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит
Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах
І що віддали дитину чуваку лівому?
Вечор перестав бути нудним. Мати яка не їде спершу за дитиною мій кумир року )
Та вона знала шо в неї є Бетон, тому чкурнула по мусаркАм, до учєбкі не дійшла, бо нетаадреса.
Water
Повідомлень: 3533
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 238 раз.
Профіль
