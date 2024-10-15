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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 78910

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4 5 17
ПриватБанк
53%
9
Ощадбанк
0
0
А-банк
6%
1
ПУМБ
6%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
6%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
18%
3
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:50

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 15:17

Михайло Федоров

Сканер штрихкодів у Дії — додали новий інструмент до сервісу Нацкешбек
Тепер з Дією можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці.

Просто відкриваєте Дію, наводите сканер на штрихкод і дізнаєтесь, чи підпадає він під програму. Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — Дія сповістить про це.
А далі рішення за вами — обрати цей товар чи інший
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:41

Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека :shock:
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:01

  Driver написав:Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека :shock:

В А-банке без открытия и не добавите.
А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты.
ramaz
 
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