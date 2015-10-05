Дюрі-бачі написав:Wirująświatła
1. Друг в Ірландії вже рік працює вчителем. Там зарплата вчителя (4700Є до податків / 3600Є на руки після податків, в друга як новачка, зараз 3000Є на руки) вища, ніж в середньому по країні і в 1.5 рази більше, ніж в нього була на рибному заводі (2000Є на руки після податків).
Значна кількість вчителів працює на неповну ставку, бо з повною перетинають межу підвищеного оподаткування. Їм краще отримувати 3200 за 4 дні, ніж 3600 за 5 днів..
Колега з Хорватії каже там така сама проблема з вчиталями - люди не хочуть йти працювати вчителем. Тре вишка, робота виснажлива, а зарплата менше 1500 євро