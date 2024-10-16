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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 жов, 2024 15:50
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Wirująświatła
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Додано: Вів 15 жов, 2024 15:17
Михайло Федоров
Сканер штрихкодів у Дії — додали новий інструмент до сервісу Нацкешбек
Тепер з Дією можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці.
Просто відкриваєте Дію, наводите сканер на штрихкод і дізнаєтесь, чи підпадає він під програму. Якщо так — отримаєте кешбек, якщо ні — Дія сповістить про це.
А далі рішення за вами — обрати цей товар чи інший
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Ірина_
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Додано: Вів 15 жов, 2024 16:41
Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека
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Driver
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Додано: Вів 15 жов, 2024 17:01
Driver написав:
Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека
В А-банке без открытия и не добавите.
А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты.
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ramaz
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Додано: Сер 16 жов, 2024 11:02
ramaz написав: Driver написав:
Подскажите, плз, если хочу подключить к этой программе карты нескольких банков (например, Сенс и А-банк), для этого нужно открыть карту НацКэшбек в каждом из них?
Просто в А-банке не нашёл, как можно добавить Зелёную карту в программу без открытия НацКэшбека
В А-банке без открытия и не добавите.
А вот в апликухах Сенс, ПУМБ и Ощад можно просто подключить нужные карты.
И как Вы в приложении Сенса или Пумба добавите карты нескольких банков? Там только из своих карт можно выбрать какие добавить а какие нет.
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jabba
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