Національний кешбек

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02
Дел
Востаннє редагувалось THB в Чет 24 жов, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02
Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.
3,14расы
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