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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 891011

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4 5 17
ПриватБанк
53%
9
Ощадбанк
0
0
А-банк
6%
1
ПУМБ
6%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
6%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
18%
3
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02

Дел
Востаннє редагувалось THB в Чет 24 жов, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
THB
 
Повідомлень: 974
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02

Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.
3,14расы
THB
 
Повідомлень: 974
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
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