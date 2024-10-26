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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02
Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 15:54
По телефону нерешаемо.Пришлось идти в приват, обновить данные -починилось
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THB
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:19
На Глобус виплатили, додаткових 20% від банку нема
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chipmunk
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:24
Отримав на приват, оплатив на сайті обленерго (провайдер портмоне) за електроенергію, приват нарахував 10% привіту, як і обіцяв. Як не дивно, все працює.
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Eldarien
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Додано: Суб 26 жов, 2024 11:31
chipmunk написав:
На Глобус виплатили, додаткових 20% від банку нема
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vollena71
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Додано: Суб 26 жов, 2024 12:41
THB написав:
Два дня висело в дие начисляем,потом все суммы пропали и пишут ваш податковый номер не прошел проверку.звернится в банк,а если там все горазд,то в податковую.
Меня тоже напугало, перезагрузила телефон, все наладилось
. Похоже, сбой.
А сегодня перечислили на карту банка.
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Hella
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