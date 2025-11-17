Тому й затримка з виплатами була, бо всі сумки зе міндічам занесли!
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:53
Додано: Чет 13 лис, 2025 00:57
Ой-вэй! Таки пришли за август! Зато сумма за сентябрь вообще потерялась из списка в Дии. А была!
Додано: Пон 17 лис, 2025 20:05
Нагадайте, які банки крім Алки дозволяють самому керувати, за якими рахунками буде передаватися інформація за трансакціями?
Додано: Пон 17 лис, 2025 20:07
Re: Національний кешбек
моно?
