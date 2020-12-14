|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 24 лис, 2025 14:26
Hotab написав: Бетон написав:
а мне больше "понравился" аквариум-спальня
это сейчас так модно?
61 таких цен нет - под 70
Этаж - неликвид
Аквариум - фигня какая-то
Ванны нет, хата холостяка . Вместо стола дурацкая дешёвая стойка
Свет очень бомжатский
В глазах рябит от дешманского дсп и кажется богато на первый взгляд
Ремонт 40
О часи настали. Вкинути в ремонт 1 кує/метр, і все одно «все дешман»((([/quote]Я памʼятаю, як ви розказували, коли робили ремонт в Херсоні, що укладаєтеся в межах 200-300 дол.
Додано: Пон 24 лис, 2025 14:33
Hotab написав:
Вкинути в ремонт 1 кує/метр, і все одно «все дешман»(((
Так завжди було.
Для кого - хліб дорогий, а для кого - діаманти дрібні!
Додано: Пон 24 лис, 2025 15:20
Faceless написав:
Я памʼятаю, як ви розказували, коли робили ремонт в Херсоні, що укладаєтеся в межах 200-300 дол.
Я думаю це навіть зараз (коли ціни на всі матеріали сильно піднялись) можливо, якщо все своїми руками, і ремонт рівня «волохатий валік по стіні зі ступенем рівності «як залишив забудовник» .
Може Долярек захоче похвалитись, коли зробить в своєму новобуд і. Вангую теж буде ДО 200-300 дол за метр.
