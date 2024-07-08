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У серпні населення купило валюти
на $708 млн більше, ніж...

У серпні населення купило валюти на $708 млн більше, ніж...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:29

У серпні населення купило валюти на $708 млн більше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні населення купило валюти на 708,4 млн доларів більше, ніж продало.

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У серпні населення купило валюти на $708 млн більше, ніж продало
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:30

Re: У серпні населення купило валюти на $708 млн більше, ніж

не верят в гривню
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