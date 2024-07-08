У серпні населення купило валюти на 708,4 млн доларів більше, ніж продало.
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У серпні населення купило валюти на $708 млн більше, ніж продало
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:29
У серпні населення купило валюти на $708 млн більше, ніж...
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У серпні населення купило валюти на $708 млн більше, ніж продало
Додано: Вів 10 вер, 2024 14:30
Re: У серпні населення купило валюти на $708 млн більше, ніж
не верят в гривню
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