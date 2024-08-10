За даними аналітичної компанії Chainalysis, у 2024 році Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів.
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Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
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Додано: Чет 12 вер, 2024 13:34
Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем...
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Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
Додано: Чет 12 вер, 2024 16:43
Re: Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем...
То це гарна чи погана новина?
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