RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Національний кешбек»: які
товари користуються...

«Національний кешбек»: які товари користуються...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 09:42

«Національний кешбек»: які товари користуються...

Пропонуємо до обговорення:
На початку вересня 2024 року в Україні стартував новий урядовий проєкт «Національний кешбек», який дає можливість отримувати компенсації за придбання української продукції.

Дивися повний текст
«Національний кешбек»: які товари користуються найбільшою популярністю серед українців
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100107
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 09:42

Угу... заганяють людей у електронну систему...
вектор
 
Повідомлень: 22
З нами з: 20.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:30

  вектор написав:Угу... заганяють людей у електронну систему...


100%

перше якась дія (яку невідомого хто профінансував, і це не держава!)
потім оці ковідні картки із локом по МСС кодах
тепер нова фантазія в чинуш за невідомо чиї гроші :?: :?: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 16564
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:08

Re: «Національний кешбек»: які товари користуються...

Для тих у кого нема ідент кода ця хрінь недоступна. Скажіть що я втрачаю ? Скільки там відсотків і як їх монетизувати ?
yama
 
Повідомлень: 4847
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9034 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:55

  yama написав:Скільки там відсотків і як їх монетизувати ?
10% отдельная карта как для ковидных, тратить на кино и комуналку
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24896
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:00

  Wirująświatła написав:
  yama написав:Скільки там відсотків і як їх монетизувати ?
10% отдельная карта как для ковидных, тратить на кино и комуналку
а хто не платить на комуналку - то й кіна не треба
flysoulfly
 
Повідомлень: 5335
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:00

депутан Железнях обардував нац-кеш-бечників: в бюджеті на 2025 коштів для цього не передбачено
greenozon
 
Повідомлень: 16564
З нами з: 01.06.14
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
1
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен... 1, 2
R2 » Пон 02 вер, 2024 18:30
16 1708
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2024 18:04
Investor_K
Кешбек на все: Unex Bank змінює окремі умови програми...
R2 » Чет 20 чер, 2024 16:37
2 922
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2024 19:22
Wirująświatła
Які смартфони користуються найбільшою популярністю серед...
R2 » Нед 12 тра, 2024 01:35
6 1292
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 тра, 2024 13:21
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.