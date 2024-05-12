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«Національний кешбек»: які
товари користуються...

«Національний кешбек»: які товари користуються...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 09:42

«Національний кешбек»: які товари користуються...

Пропонуємо до обговорення:
На початку вересня 2024 року в Україні стартував новий урядовий проєкт «Національний кешбек», який дає можливість отримувати компенсації за придбання української продукції.

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«Національний кешбек»: які товари користуються найбільшою популярністю серед українців
R2
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Угу... заганяють людей у електронну систему...
вектор
 
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  вектор написав:Угу... заганяють людей у електронну систему...


100%

перше якась дія (яку невідомого хто профінансував, і це не держава!)
потім оці ковідні картки із локом по МСС кодах
тепер нова фантазія в чинуш за невідомо чиї гроші :?: :?: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:08

Re: «Національний кешбек»: які товари користуються...

Для тих у кого нема ідент кода ця хрінь недоступна. Скажіть що я втрачаю ? Скільки там відсотків і як їх монетизувати ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 18:55

  yama написав:Скільки там відсотків і як їх монетизувати ?
10% отдельная карта как для ковидных, тратить на кино и комуналку
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 19:00

  Wirująświatła написав:
  yama написав:Скільки там відсотків і як їх монетизувати ?
10% отдельная карта как для ковидных, тратить на кино и комуналку
а хто не платить на комуналку - то й кіна не треба
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:00

депутан Железнях обардував нац-кеш-бечників: в бюджеті на 2025 коштів для цього не передбачено
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 21:32

Re: «Національний кешбек»: які товари користуються...

У мене наразі 0 кешбеку.
Ще менше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:24

Re: «Національний кешбек»: які товари користуються...

  greenozon написав:депутан Железнях обардував нац-кеш-бечників: в бюджеті на 2025 коштів для цього не передбачено


Только хотел про это почитать. По ходу, реально наипалово.
Andrey2512
 
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