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«Національний кешбек»: які товари користуються...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 вер, 2024 09:42
Пропонуємо до обговорення:
На початку вересня 2024 року в Україні стартував новий урядовий проєкт «Національний кешбек», який дає можливість отримувати компенсації за придбання української продукції.
Дивися повний текст «Національний кешбек»: які товари користуються найбільшою популярністю серед українців
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R2
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Додано: Суб 14 вер, 2024 09:42
Угу... заганяють людей у електронну систему...
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вектор
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Додано: Суб 14 вер, 2024 15:30
вектор написав:
Угу... заганяють людей у електронну систему...
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перше якась дія (яку невідомого хто профінансував, і це не держава!)
потім оці ковідні картки із локом по МСС кодах
тепер нова фантазія в чинуш за невідомо чиї гроші
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greenozon
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Додано: Суб 14 вер, 2024 18:08
Для тих у кого нема ідент кода ця хрінь недоступна. Скажіть що я втрачаю ? Скільки там відсотків і як їх монетизувати ?
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yama
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Додано: Суб 14 вер, 2024 18:55
yama написав:
Скільки там відсотків і як їх монетизувати ?
10% отдельная карта как для ковидных, тратить на кино и комуналку
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Wirująświatła
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Додано: Суб 14 вер, 2024 19:00
Wirująświatła написав: yama написав:
Скільки там відсотків і як їх монетизувати ?
10% отдельная карта как для ковидных, тратить на кино и комуналку
а хто не платить на комуналку - то й кіна не треба
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flysoulfly
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Додано: Суб 14 вер, 2024 20:00
депутан Железнях обардував нац-кеш-бечників: в бюджеті на 2025 коштів для цього не передбачено
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greenozon
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Додано: Суб 14 вер, 2024 21:32
У мене наразі 0 кешбеку.
Ще менше буде?
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Investor_K
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:24
greenozon написав:
депутан Железнях обардував нац-кеш-бечників: в бюджеті на 2025 коштів для цього не передбачено
Только хотел про это почитать. По ходу, реально наипалово.
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Andrey2512
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