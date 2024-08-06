На початку війни 95% українців, які були змушені виїхати за кордон, хотіли повернутися додому, але зараз цей показник знизився до менш ніж 80%.
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Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на Батьківщину
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Додано: Нед 15 вер, 2024 17:28
Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на...
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Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на Батьківщину
Додано: Нед 15 вер, 2024 17:28
У пана Шмигаля занато оптимістичне бачення, нажаль з розмовляючи з людьми які перебувають у не мега економічній Польщі більшість планує залишитись, багато задумуються про купівлю житла, що свідчить про небажання повернутись. Більшість до війни виїхала через злиденні економічні обставини в Україні, адже зарплати значно нижчі а витрати на життя дешевші на їжу одяг, комуналка в Польщі дорожча але вмередньому витрати в місяць +- як в Україні а зарплати за цю ж роботуу 2,5-3,5 рази вищі, тому найперше має припинитись війна і вирости реальні зарплати тоді частина може і повернеттся
Додано: Нед 15 вер, 2024 17:37
он выражается аккуратно. в конце концов, 30 - это тоже менее 80.
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