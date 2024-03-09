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ФОПів знову зобов’яжуть
сплачувати ЄСВ

ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:27

ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ

Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році фізичних осіб-підприємців знову зобов’яжуть сплачувати єдиний соціальний внесок.

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ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:27

Як добре що гаунянцев не повернув норму про війсковий збір на прикмети роскоши, бо не дай боже гроши яки йому платить його куратор сивкович підуть на ЗСУ. :)
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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