|
|
Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2024 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Для підключення світлофорів у Києві до ліній критичної інфраструктури, знадобиться декілька років і бюджет від 2 до 4 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень у Києві потрібно до 4 мільярдів гривень
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100112
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор