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Finance.ua: Які в Європі середні зарплати (порівняння з...
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Додано: Сер 18 вер, 2024 21:26
Пропонуємо до обговорення:
Та від чого саме залежить їхній розмір
Середня зарплата та загалом фінансова винагорода в Україні суттєво відрізняється від Європи. У цьому матеріалі Finance.ua вирішив розповісти про те, на скільки саме відчувається різниця, як формується середня зарплата та як вона може змінитися в майбутньому.
Дивися повний текст Які в Європі середні зарплати (порівняння з Україною)
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