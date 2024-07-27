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Ціни на каву зросли до найвищого
рівня за останні 13...

Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:20

Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13...

Пропонуємо до обговорення:
Постійні перебої з поставками кави на світовому ринку призвели до того, що ціни на зерна арабіки преміум-класу зросли до найвищого рівня за останні 13 років.

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Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13 років — Bloomberg
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:06

Re: Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13...

Не треба каву пити. Тоді буде дешевше
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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