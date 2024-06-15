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Роберт Кійосакі: BTC
коштуватиме $1 млн до 2030 року

Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 21:14

Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року

Пропонуємо до обговорення:
Криптоаналітик Роберт Кійосакі, автор книги «Багатий тато, бідний тато», прогнозує значне зростання курсу біткоїна до $500 000 у 2025 році та до $1 мільйона до 2030 року.

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Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року
R2
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Брехло
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Модератори: Ірина_, Модератор

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