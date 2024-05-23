|
|
|
У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 вер, 2024 02:03
Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують ввести економічне бронювання від мобілізації. Для того, аби його отримати, військовозобов’язані чоловіки повинні будуть платити від 20 до 30 тисяч гривень щомісячно.
Дивися повний текст У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100121
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|