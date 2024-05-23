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У Раді назвали суму, яку
будуть платити чоловіки для...

У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 02:03

У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують ввести економічне бронювання від мобілізації. Для того, аби його отримати, військовозобов’язані чоловіки повинні будуть платити від 20 до 30 тисяч гривень щомісячно.

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У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:06

маразм крепчал
callansmile
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 00:42

Питання економічного бронювання дійсно дискусійне. Але армії потрібні не тільки чоловіки, але й гроші та належне фінансування щоб всім необхідним забезпечити, а це знову гроші, яких у держави критично не вистачає. Тому тут просто потрібне зважене рішення, знайти баланс
alvaprivacy
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 01:52

Якщо ти бідний і чесно працюєш тобі таких грошей не заробити і дорога тобі на фронт, а якщо ти мажор , тоді сиди кури кальян з конячком ,
pmtrop2024
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:19

Яке ще "дискусійне питання". Між ким дискусія?! Між тим в кого дохріна грошей і тим в кого їх немає?!
Таке рішення порушує принцип рівності.
Я наприклад, не хочу ризикувати життям за 3х умовніх негідників які типу платять мені зарплату. Служити повинні всі, а не тільки ті хто добровільно пішов у 2022. Тоді не буде "дискусійних питань" і навіть вирішиться питання строку служби
chernyavskydmitry
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:26

непонятен механизм отсрочки. Я могу сегодня заплатить 20 тысяч, а завтра уволиться или заплатить только 2 тысячи. Получается 1 раз в месяц нужно ходить отсрочку получать. Или тцк с полицаями будет иметь доступ к налоговым базам и смотреть заплачен ли налог за последний месяц?
maksymzp88
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:31

Re: У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для...

могли б сделать просто qr-код в дии, как с вакцинацией было. зеленый — едешь дальше, красный — получаешь повестку.
а не вошкаться с какими то дебильными правилами, которые легко обходятся
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:32

Re: У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для...

Найгірше в цій відстрочці, що її умови можуть в будь-який момент змінити
Дюрі-бачі
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