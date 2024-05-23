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У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 вер, 2024 02:03
Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують ввести економічне бронювання від мобілізації. Для того, аби його отримати, військовозобов’язані чоловіки повинні будуть платити від 20 до 30 тисяч гривень щомісячно.
Дивися повний текст У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації
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R2
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Додано: Сер 25 вер, 2024 18:06
маразм крепчал
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callansmile
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Додано: Чет 26 вер, 2024 00:42
Питання економічного бронювання дійсно дискусійне. Але армії потрібні не тільки чоловіки, але й гроші та належне фінансування щоб всім необхідним забезпечити, а це знову гроші, яких у держави критично не вистачає. Тому тут просто потрібне зважене рішення, знайти баланс
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alvaprivacy
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Додано: Чет 26 вер, 2024 01:52
Якщо ти бідний і чесно працюєш тобі таких грошей не заробити і дорога тобі на фронт, а якщо ти мажор , тоді сиди кури кальян з конячком ,
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pmtrop2024
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Додано: Чет 26 вер, 2024 11:19
Яке ще "дискусійне питання". Між ким дискусія?! Між тим в кого дохріна грошей і тим в кого їх немає?!
Таке рішення порушує принцип рівності.
Я наприклад, не хочу ризикувати життям за 3х умовніх негідників які типу платять мені зарплату. Служити повинні всі, а не тільки ті хто добровільно пішов у 2022. Тоді не буде "дискусійних питань" і навіть вирішиться питання строку служби
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chernyavskydmitry
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:26
непонятен механизм отсрочки. Я могу сегодня заплатить 20 тысяч, а завтра уволиться или заплатить только 2 тысячи. Получается 1 раз в месяц нужно ходить отсрочку получать. Или тцк с полицаями будет иметь доступ к налоговым базам и смотреть заплачен ли налог за последний месяц?
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maksymzp88
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:31
могли б сделать просто qr-код в дии, как с вакцинацией было. зеленый — едешь дальше, красный — получаешь повестку.
а не вошкаться с какими то дебильными правилами, которые легко обходятся
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smdtranz
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:32
Найгірше в цій відстрочці, що її умови можуть в будь-який момент змінити
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Дюрі-бачі
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