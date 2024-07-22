RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки ще діятимуть відстрочки
від мобілізації: у ТЦК...

Скільки ще діятимуть відстрочки від мобілізації: у ТЦК...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:53

Скільки ще діятимуть відстрочки від мобілізації: у ТЦК...

Пропонуємо до обговорення:
Відстрочки від мобілізації в Україні діятимуть до 9 листопада, коли набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації.

Дивися повний текст
Скільки ще діятимуть відстрочки від мобілізації: у ТЦК назвали дату
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100125
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:53

Та зробіть вже ці відстрочки автоматичними! Скільки людей зарплату отримають тільки за ту, щоби ці відстрочки робити. І скільки люди витрачають часу та переживань від того, що до ТЦК регулярно змушені ходити.
Ну зає ж держава, що в людини 3 неповнолітніх дитини, ну навіщо йому в той ТЦК на поклон постійно ходити?
o_volvachev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 24.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
R2 » Суб 21 вер, 2024 09:13
2 425
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2024 11:04
вектор
Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на...
R2 » Нед 15 вер, 2024 17:28
2 347
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2024 17:37
summacut
Підвищення цін на пальне: скільки коштів це дасть на...
R2 » Пон 22 лип, 2024 17:07
1 560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2024 17:07
olegv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6836)
27.09.2024 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.