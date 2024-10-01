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Finance.ua: Банківські картки для пенсіонерів
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:50
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Найвірніші та найлояльніші клієнти у кожного банку — пенсіонери
Як же розібратися, який банк кращий? Finance.ua підготував вибірку з кількох популярних карток для пенсіонерів з описом всіх їх сильних і слабких сторін. Кожен знайде тут те, що йому найбільше до вподоби.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:50
для пенсіонерів у жлобуса є пенсійна/бюджетна) картка, і це не кредитка.
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Ромасик
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:54
могли б скласти табличку і порівняти переваги карт, зокрема наявність комісій за різні послуги, % на залишок, кешбеки. А так читаєш - якась каша.
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Ромасик
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:56
і пенсійні карти є не лише в 5 банках, а практично в кожному.
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Ромасик
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:34
Ромасик написав:
для пенсіонерів у жлобуса є пенсійна/бюджетна) картка, і це не кредитка.
Ви, очевидно, не зрозуміли суть даної статті. Звісно, не ставилось на меті просто перерахувати картки, на які виплачують пенсії в різних банках. Їх десятки, і зазвичай вони нічим не вирізняються. Були наведені приклади карток у кількох банках, наприклад, найпопулярніша - Приватбанк, дві картки з нарахуванням відсотку безпосередньо на картковий залишок, картка з відсотком + кешбек на ліки. А також був наведений приклад кредитної картки, яку можна оформити пенсіонеру. І до речі, банк Глобус не однозначно забирає кредитний ліміт, коли виповнюється 65 років пенсіонеру. А банки, які дають кредитки пенсіонерам, можна перерахувати по пальцях. Тож впевнений, це буде корисно.
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ShtormK
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Додано: Вів 01 жов, 2024 19:52
ShtormK так, не зрозумів. Найпопулярніша - приват, далі йде ощад, райф і пумб. Чому про них не згадали?
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Ромасик
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Додано: Вів 01 жов, 2024 19:54
ShtormK написав:
Звісно, не ставилось на меті просто перерахувати картки, на які виплачують пенсії в різних банках. Їх десятки, і зазвичай вони нічим не вирізняються.
вони відрізняються, як я вище написав, % на залишок, кешбеками і комісіями.
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Ромасик
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Додано: Вів 01 жов, 2024 19:57
ShtormK якщо говорити про кредитки для пенсів, то тас вері кард видається до 70 років. Чому про неї не слова? Найкраща з переліку лайна вище. На аптеки 3% КБ!!!
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Ромасик
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Додано: Вів 01 жов, 2024 20:03
ShtormK написав:
А банки, які дають кредитки пенсіонерам
, можна перерахувати по пальцях. Тож впевнений, це буде корисно.
приват, райф, ідея, пумб, тас, ізі, абанк, моно, сенс (тобто усі цікаві?)
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Ромасик
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