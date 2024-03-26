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Українська IT-галузь зростатиме
на 20% на рік після...

Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:23

Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після...

Пропонуємо до обговорення:
Після перемоги у війні українська IT-галузь зростатиме на 18−20% на рік.

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Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після перемоги у війні — асоціація
R2
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