Після перемоги у війні українська IT-галузь зростатиме на 18−20% на рік.
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Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після перемоги у війні — асоціація
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:23
Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після...
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Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після перемоги у війні — асоціація
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