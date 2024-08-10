Податки для компаній-резидентів Дія. City будуть підвищені на рівні з іншими секторами економіки.
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Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:09
Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити
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Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити
Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:09
те про що всі говорили з самого початку - з початку в стойло потім стрижка, все інше це відговорки бо нашій державі повірити це себе обманути, так було, є і нажаль буде
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