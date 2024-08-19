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Офіціанти мають сплачувати
податок зі своїх чайових —...

Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 08:13

Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових —...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на зараз, більшість громадян не сплачує податки з чайових. Однак, з погляду закону ці грошові надходження є доходом, що оподатковується/

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Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових — Гетманцев
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 11:22

Re: Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових —...

А судді та правоохоронці повинні сплачувати податки зі своіх чайових? Чи лише офіціанти?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 11:58

  Investor_K написав:А судді та правоохоронці повинні сплачувати податки зі своіх чайових? Чи лише офіціанти?



конечно, можно задекларировать взятку.
но как и с чаевыми, этого никто не делает
smdtranz
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