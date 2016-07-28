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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:40
Продаж ОВДП
Якщо в портфелі є ОВДП з погашенням від 25 до 28 року, які доцільніше на даний момент продати?
Додано: Нед 13 жов, 2024 14:01
-чи критично для вас втрата профіта, або навіть -5-10% от вкладених грошей (тобто
яку частку власних накопичень ви інвестували в ОВДП)?
що буде з гривнею в майбутньому залижить від багатьох аспектів:
1) хто стане наступним президентом США (від цього залежить на яку допомогу Україна
може разраховувати)
2) Обсяги допомоги , чи будуть скорочуватись?
https://finance.ua/ua/goodtoknow/dopomoga-ukraini-2023#headline_4
3) коли закінчиться війна?
якщо вирішити продавати, то краще після отримання купона (а не за тиждень до того)
Додано: Нед 13 жов, 2024 14:14
Re: Продаж ОВДП
А якщо порівнювати ОВДП з однаковим терміном погашення але з різними купонними виплатами, наприклад 10 і 18%, які доцільніше продати?
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