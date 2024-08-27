1. Підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5 до 5% для найманих працівників.
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Підвищення податків: які зміни чекають на українців
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Додано: Пон 14 жов, 2024 13:46
Підвищення податків: які зміни чекають на українців
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Дивися повний текст
Підвищення податків: які зміни чекають на українців
Додано: Пон 14 жов, 2024 13:46
"4. Повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору (ВС)..."
Це відверта брехня. Звіт з ПДФО та ВЗ ніколи не був місячним, це не повернення, а погіршення. Введення в 3 рази більше звітів від гетманцева-зеленського.
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