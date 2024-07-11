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При несплаті штрафу від ТЦК держава може списати гроші з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2024 23:38
Пропонуємо до обговорення:
В Україні на тлі мобілізації почалась відправка повісток поштою. Кабмін дав три дні на те, щоб забрати її, якщо вона не була вручена особисто. Якщо цього не станеться, то громадянину загрожує «заочний штраф», а постанова ТЦК при цьому вважатиметься виконавчим документом.
Дивися повний текст При несплаті штрафу від ТЦК держава може списати гроші з картки або забрати майно — Мін’юст
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Додано: Вів 15 жов, 2024 23:38
Питання будуть списувати з кредитного ліміту з комісією 4% як за зняття власних коштів ? Тобто банки надаватимуть кредит на сплату таких штрафів ??? може варто тоді закрити всі свої кредитні ліміти і перейти в кеш ?
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yama
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Додано: Сер 16 жов, 2024 00:23
yama
какого нафиг кредитного лимита?
ваши деньги заберут а не чужие, да и то не факт, зная, как через зад у нас все законы выполняются. за коммуналку долг 150 ярдов и фиг спишут
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smdtranz
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