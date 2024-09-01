Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в столиці до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери.
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Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:10
Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
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Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
Додано: Сер 16 жов, 2024 18:31
Re: Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
В принципі вже холоднувато
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