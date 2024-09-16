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Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої...
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Додано: Чет 17 жов, 2024 11:34
Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році в Україні понад шість мільйонів військовозобов’язаних не виконали своїх обов’язків щодо оновлення даних у територіальних центрах комплектування. Мобілізаційні заходи, що виконуються ТЦК, ініційовані запитами бойових командирів, які потребують підкріплення своїх підрозділів.
Дивися повний текст Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої дані в ТЦК
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R2
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Додано: Чет 17 жов, 2024 11:34
А що там до безкарності содоля цей депутат не розповів? Або чому сам добровільно не пішов на фронт?
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salvydas
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Додано: Чет 17 жов, 2024 12:37
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році в Україні понад шість мільйонів військовозобов’язаних не виконали своїх обов’язків щодо оновлення даних у територіальних центрах комплектування. Мобілізаційні заходи, що виконуються ТЦК, ініційовані запитами бойових командирів, які потребують підкріплення своїх підрозділів.
Дивися повний текст Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої дані в ТЦК
А діти шоколадного барона в Лондоні оновили дані чи як ?
Прохання провести розслідування.
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Хомякоид
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:07
Хомякоид написав: R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році в Україні понад шість мільйонів військовозобов’язаних не виконали своїх обов’язків щодо оновлення даних у територіальних центрах комплектування. Мобілізаційні заходи, що виконуються ТЦК, ініційовані запитами бойових командирів, які потребують підкріплення своїх підрозділів.
Дивися повний текст Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої дані в ТЦК
А діти шоколадного барона в Лондоні оновили дані чи як ?
Прохання провести розслідування.
У зелених завжди всрався гетьман
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BIGor
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:08
salvydas написав:
А що там до безкарності содоля цей депутат не розповів? Або чому сам добровільно не пішов на фронт?
Депутати - це вищий сорт людей. Йому не положено.
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