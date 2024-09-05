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Фінансовий трамплін

Фінансовий трамплін
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 12:22

Фінансовий трамплін

Мрієте про власне житло, потроху накопичуєте, але хотілось би втілити цю мрію куди швидше? Вам потрібен чіткий фінансовий план.

Як і для чого його створювати — дізнайтесь на курсі «Фінансовий трамплін» від Академії Мінфін.

За посиланням ви отримаєте перший безплатний урок

📝 У чому допоможе фінплан?

З ним ви зможете чітко визначити короткострокові та довгострокові фінансові цілі, контролювати свої витрати, визначати пріоритети та уникати непотрібних витрат.

Також велика частина курсу присвячена інвестуванню. Ви дізнаєтесь про всі види інструментів, скільки можна заробити, які з них наразі доступні в Україні та із чого почати.

Після навчання ви зможете впевнено обрати інвестиційні інструменти, що дадуть змогу якнайшвидше досягти ваших фінансових цілей.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:36

💰Маєте крупну фінансову ціль, але до неї далеко, бо витрачаєте більше, ніж заробляєте? Ви можете це змінити.

Складіть чіткий фінансовий план на 1-3 роки, щоб швидше рухатись до своєї мети. Навчіться це робити на курсі «Фінансовий трамплін» від Академії Мінфін.

💼 Значна частина курсу присвячена інвестуванню. Ви дізнаєтесь, які інвестиційні інструменти доступні українцям, із чого почати та скільки можна заробити.

Також курс допоможе глибше зрозуміти, що таке фінанси, як працює економіка та як протистояти кризам.

Автор курсу — Михайло Пацан, керуючий активами, інвестор, співзасновник WOTAN, одного з перших проєктів з управління інвестиціями на основі ШІ.

📈 Почніть шлях до своєї цілі сьогодні. Отримайте перший безплатний урок курсу за посиланням
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 11:07

Втомилися жити від зарплати до зарплати? Час навчитися грамотно керувати грошима, щоб їх вистачало надовше й на більше.

Отримайте пробний безплатний урок курсу «Фінансовий трамплін» від Академії Мінфін

Програма курсу розрахована на 20 днів. За цей час у форматі онлайн-навчання ви:
📎 відкриєте для себе цілу низку варіантів, як примножити кошти навіть з невеликим стартовим капіталом;
📎 вивчите найпопулярніші на сьогодні інструменти інвестування та знайдете «свій»;
📎 складете індивідуальний фінансовий план на найближчі 1-3 роки.

Автор курсу — Михайло Пацан, керуючий активами, інвестор, співзасновник WOTAN, одного з перших проєктів з управління інвестиціями на основі ШІ.

🌤 Не відкладайте життя на потім — шукайте можливості змінити його на краще зараз.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:36

Шановні форумчани! 🖐

Переймаєтесь, що зростання цін і підвищення податків змусить вас витрачати заощадження?

Саме час навчитися грамотно управляти своїм капіталом — передусім скласти чіткий фінансовий план на 1-3 роки. Як і для чого це робити — дізнайтесь на курсі «Фінансовий трамплін» від Академії Мінфін.

📝 Для чого потрібен фінплан?

З ним ви зможете чітко визначити короткострокові та довгострокові фінансові цілі, контролювати свої витрати, визначати пріоритети та уникати непотрібних витрат.

💼 У межах курсу ви також детально дізнаєтесь про всі доступні види інвестування: який поріг входу, як інвестувати безпечно, із чого почати. Завдяки інвестиціям ваші заощадження зможуть працювати, а ви будете захищені від будь-якої кризи.

Зробіть крок до фінансової впевненості вже зараз.
Отримайте перший безплатний урок курсу за посиланням
Ірина_
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