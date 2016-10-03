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Ferrari вперше за 11 років
представила новий суперкар...

Ferrari вперше за 11 років представила новий суперкар...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:25

Ferrari вперше за 11 років представила новий суперкар...

Пропонуємо до обговорення:
Італійський автовиробник Ferrari NV представив свій перший за одинадцять років новий суперкар F80, вартість якого становить 3,6 мільйона євро.

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Ferrari вперше за 11 років представила новий суперкар вартістю €3,6 мільйона
R2
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Який сенс про це писати якщо всі авто вже викуплено ?
yama
 
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