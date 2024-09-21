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Скільки дронів виготовила
Україна в 2024 році

Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 10:09

Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році

Пропонуємо до обговорення:
Україна перевиконала план з виробництва дронів. Всього за цей рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

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Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 10:09

Поясніть дурню - чому ж тоді рада наша місцева знову жахнула 4 млн.грн на Мавіки? (потрійна ціна - немає податків сплачених в україні - підтримка китайського виробника - немає спецфункціоналу)
agmkv70
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:18

  agmkv70 написав:Поясніть дурню - чому ж тоді рада наша місцева знову жахнула 4 млн.грн на Мавіки? (потрійна ціна - немає податків сплачених в україні - підтримка китайського виробника - немає спецфункціоналу)

Спробуйте виготовити аналог мавіка, за ту ціну.
Станете мільйонером, дуже швидко. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:45

І що там по-вашому унікальне таке - камера зі стабілізацією чи передавач (бо в цих двох я не розбираюсь)?
Бо в чому навіть моєї експертизи достатньо(що залишиться) коштує 300-400 баксів в роздріб.
agmkv70
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 12:31

хтось ще вірить у "мільйон дронів" ?
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 12:42

  agmkv70 написав:не розбираюсь


так а зачем комментируете?
одни диванные эксперты, куда не зайди
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:20

  agmkv70 написав:І що там по-вашому унікальне таке - камера зі стабілізацією чи передавач (бо в цих двох я не розбираюсь)?
Бо в чому навіть моєї експертизи достатньо(що залишиться) коштує 300-400 баксів в роздріб.

Просто зробіть за 300-400 баксів, продасте запросто за 500-600, станете мільйонером.
Якщо Вашої експертизи вистачає.
Врахуйте що це НЕ простий fpv. Камера зі стабілізацією, передавач - це все другорядне. Хоча б погугліть fpv - зависання, порівняння режимів роботи fpv vs mavic.
Матимете хоча б поверхове розуміння проблем, відмінностей і функцій. :mrgreen:
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