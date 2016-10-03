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Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 жов, 2024 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Компанія ASM Sales Force Agency дослідила ціни в магазинах найбільших торговельних мереж у Польщі й зробила висновок про те, де відбулося найбільше подорожчання станом на вересень 2024 року.
Дивися повний текст Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг торговельних мереж
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Додано: Чет 24 жов, 2024 14:52
Шановні читачі, на Вашу думку чи в Польщі дешевше порівняно з Україною?
Якщо Ви, Ваші знайомі чи родичі емігрували до Польщі, які супермаркети можете порекомендувати?
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Ірина_
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