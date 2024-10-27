На якій криптобіржі можна пройти KYC із паспортом-книжечкою?

Всім привіт! У мене старий паперовий паспорт-книжка, з яким виявилося неможливим пройти KYC на таких гігантах як біннс, бабіт і okx. Мені потрібні ці біржі для виведення заробленого з телеграмівських тапалок! Я так зрозумів, через ці біржі всі ці токени можна обміняти на гривні і вивести на карту, тільки подібний висновок неможливий без KYC?
Що порадите шановні знавці в моєму випадку? Може можна верифікуватися відіславши фото паспорта через техпідтримку? А може вивести фіат на цих біржах можна без KYC?
Поділіться плиз своїм дорогоцінним досвідом!