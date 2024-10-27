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На якій криптобіржі можна пройти
KYC із паспортом-книжечкою?

На якій криптобіржі можна пройти KYC із паспортом-книжечкою?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 02:46

На якій криптобіржі можна пройти KYC із паспортом-книжечкою?

Всім привіт! У мене старий паперовий паспорт-книжка, з яким виявилося неможливим пройти KYC на таких гігантах як біннс, бабіт і okx. Мені потрібні ці біржі для виведення заробленого з телеграмівських тапалок! Я так зрозумів, через ці біржі всі ці токени можна обміняти на гривні і вивести на карту, тільки подібний висновок неможливий без KYC?

Що порадите шановні знавці в моєму випадку? Може можна верифікуватися відіславши фото паспорта через техпідтримку? А може вивести фіат на цих біржах можна без KYC?

Поділіться плиз своїм дорогоцінним досвідом!
powerfulcars_info
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