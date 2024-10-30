Тисячолітня історія українських грошей

Додано: Сер 30 жов, 2024 16:05
Нещодавно Національний банк України виступив з ініціативою змінити назву наших монет з «копійок» на «шаги». Це викликало величезну дискусію в суспільстві та розділило його на два табори. Одні, як і більшість звичайних людей, взагалі нічого не чули про найменування «шаг». Інші казали: «нарешті!» І наводили аргументи на користь того, що словом «шаг» українці здавна називали власні дрібні монети. Вирішивши розібратися в цьому, ми відкрили для себе дійсно неймовірну історію українських грошей. Про те, як здавна формувалася наша грошова система, як виникла гривня, а також про боротьбу російської «копійки» з українським «шагом» розповість Акім Галімов у новому спецепізоді «Реальної історії», створеному в партнерстві з Національним банком України.