Відео новини від Finance.ua

Днями український медіапростір сколихнуло повідомлення про те, що водіїв в Україні можуть заарештувати за відсутність вогнегасника чи аптечки в авто. Мовляв на дорогах рейди і поліція масово питає водіїв за ці речі. У цьому відео ми розповідаємо, чи справді водія можуть кинути за грати, якщо не буде аптечки чи вогнегасника.
В Україні збираються переглянути допомогу за народження дитини. Кабмін вирішив платити по 50 тисяч кожній матері. А нардепи взагалі хочуть підняти допомогу до 65 тисяч. Крім того, і законодавці, і урядовці збираються запровадити ще низку виплат. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.