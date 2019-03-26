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Відео новини від Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 16:52



Днями український медіапростір сколихнуло повідомлення про те, що водіїв в Україні можуть заарештувати за відсутність вогнегасника чи аптечки в авто. Мовляв на дорогах рейди і поліція масово питає водіїв за ці речі. У цьому відео ми розповідаємо, чи справді водія можуть кинути за грати, якщо не буде аптечки чи вогнегасника.

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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:39

Розкриваємо СЕКРЕТИ! Як реально зекономити на комуналці



В Україні на оплаті комунальних послуг можна зекономити та частину коштів навіть повернути. Яким чином? Відповіді отримаєте у цьому відео.

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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 12:19

ВИПЛАТИ за народження дитини ЗРОСТУТЬ!



В Україні збираються переглянути допомогу за народження дитини. Кабмін вирішив платити по 50 тисяч кожній матері. А нардепи взагалі хочуть підняти допомогу до 65 тисяч. Крім того, і законодавці, і урядовці збираються запровадити ще низку виплат. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.

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Повідомлень: 6149
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
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  #<1 ... 3456
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