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Запрошуємо освітян на ITeachers
Meetup «Командна робота для

Запрошуємо освітян на ITeachers Meetup «Командна робота для
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 15:59

Запрошуємо освітян на ITeachers Meetup «Командна робота для

Запрошуємо освітян на ITeachers Meetup «Командна робота для успішних навчальних проєктів» з Наталією Кубою, Global L&D Operations and Excellence Director в SoftServe!
Ефективна співпраця дозволяє створювати інноваційні навчальні проєкти, які максимально розкривають потенціал студентів і сприяють їхньому всебічному розвитку.
Вже 4 листопада дізнайтесь, як сформувати сильну команду та створити середовище для продуктивної взаємодії, що стане ключем до успіху у ваших навчальних проєктах.

Що будемо обговорювати:
як сформувати команду та розподілити роботу
створення командного середовища та культури
як управляти результатом та забезпечити розвиток і зростання
ефективне лідерство для продуктивної співпраці
📅 Коли: 4 листопада
⏰ Час: 17:00
🔗 Платформа: Zoom
Реєстрація за посиланням https://osvitanova.com.ua/posts/6587-zaproshuiemo-osvitian-na-iteachers-meetup-komandna-robota-dlia-uspishnykh-navchalnykh-proiektiv
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