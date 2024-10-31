Запрошуємо освітян на ITeachers Meetup «Командна робота для

Ефективна співпраця дозволяє створювати інноваційні навчальні проєкти, які максимально розкривають потенціал студентів і сприяють їхньому всебічному розвитку.
Вже 4 листопада дізнайтесь, як сформувати сильну команду та створити середовище для продуктивної взаємодії, що стане ключем до успіху у ваших навчальних проєктах.
Що будемо обговорювати:
як сформувати команду та розподілити роботу
створення командного середовища та культури
як управляти результатом та забезпечити розвиток і зростання
ефективне лідерство для продуктивної співпраці
📅 Коли: 4 листопада
⏰ Час: 17:00
🔗 Платформа: Zoom
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