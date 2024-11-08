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Додано: Сер 06 лис, 2024 20:49
Прибирання після ремонту
Підскажіть фірму яка допоможе з прибирання після ремонту в будинку в м. Одеса
Додано: Сер 06 лис, 2024 21:50
Re: Прибирання після ремонту
гугл
Додано: Сер 06 лис, 2024 22:07
GALeon дякую кеп. але я хотів спитати рекомендиції людей з їх власного позитивного досвіду
Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:33
Палпатін Если ищете компанию по уборке, то изучите сайты отзывники! Возможно по отзывам найдете
Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:15
ledoberman1979 та то понятно, просто хотів би почути якусь думку-пораду людей, хто замовляв і лишився задоволений. Але дякую за відповідь
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