Finance.ua: Скільки грошей витрачають європейці за...

Та на скільки ж саме загальна вартість на них вище, ніж в Україні?
На комунальні послуги щомісяця українські сім’ї витрачають близько 3 358 грн (75 євро) на місяць — це якщо жити в трикімнатній квартирі. Загалом їжа та обов’язкові платежі, за даними дослідження UTG, тягнуть 66% бюджету. Цей показник понад удвічі більший, ніж в середньому у світі. Finance.ua вирішив зазирнути за межі наших кордонів та порахувати, скільки грошей витрачають європейці на комуналку.
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