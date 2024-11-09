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Finance.ua: Скільки грошей витрачають європейці за...
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Додано: Пон 11 лис, 2024 20:51
Пропонуємо до обговорення:
Та на скільки ж саме загальна вартість на них вище, ніж в Україні?
На комунальні послуги щомісяця українські сім’ї витрачають близько 3 358 грн (75 євро) на місяць — це якщо жити в трикімнатній квартирі. Загалом їжа та обов’язкові платежі, за даними дослідження UTG, тягнуть 66% бюджету. Цей показник понад удвічі більший, ніж в середньому у світі. Finance.ua вирішив зазирнути за межі наших кордонів та порахувати, скільки грошей витрачають європейці на комуналку.
Дивися повний текст Скільки грошей витрачають європейці за комунальні послуги
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Додано: Пон 11 лис, 2024 20:51
Шановні форумчани, а яку суму Ви витрачаєте на комунальні послуги в місяць?
В Україні, на відміну від європейських країн, послуги не завжди якісні.
Споживачі часто не розуміють, що закладено у вартість послуги.
Як, на Вашу думку, можна підвищити якість послуг, не підвищуючи ціну?
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Додано: Сер 13 лис, 2024 19:50
Реально в Німеччині та Іспанії газ дешевше, ніж у нас? ЧИ якась помилка?
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dobson
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Додано: Чет 14 лис, 2024 15:47
dobson написав:
Реально в Німеччині та Іспанії газ дешевше, ніж у нас? ЧИ якась помилка?
Шановний користувач!
Дякуємо за пильність, відредагували.
З повагою, Ірина
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:28
Модератор написав:
а яку суму Ви витрачаєте на комунальні послуги в місяць?
Влітку 1500 грн., взимку буде десь 3000 грн. це на 1 кім. 38 м2
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