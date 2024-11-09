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Finance.ua: Скільки грошей
витрачають європейці за...

Finance.ua: Скільки грошей витрачають європейці за...
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 20:51

Finance.ua: Скільки грошей витрачають європейці за...

Пропонуємо до обговорення:
Та на скільки ж саме загальна вартість на них вище, ніж в Україні?
На комунальні послуги щомісяця українські сім’ї витрачають близько 3 358 грн (75 євро) на місяць — це якщо жити в трикімнатній квартирі. Загалом їжа та обов’язкові платежі, за даними дослідження UTG, тягнуть 66% бюджету. Цей показник понад удвічі більший, ніж в середньому у світі. Finance.ua вирішив зазирнути за межі наших кордонів та порахувати, скільки грошей витрачають європейці на комуналку.

Дивися повний текст Скільки грошей витрачають європейці за комунальні послуги
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 20:51

Шановні форумчани, а яку суму Ви витрачаєте на комунальні послуги в місяць?
В Україні, на відміну від європейських країн, послуги не завжди якісні.
Споживачі  часто не розуміють, що закладено у вартість послуги.
Як, на Вашу думку, можна підвищити якість послуг, не підвищуючи ціну?
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 19:50

Re: Finance.ua: Скільки грошей витрачають європейці за...

Реально в Німеччині та Іспанії газ дешевше, ніж у нас? ЧИ якась помилка?
dobson
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 15:47

  dobson написав:Реально в Німеччині та Іспанії газ дешевше, ніж у нас? ЧИ якась помилка?

Шановний користувач!
Дякуємо за пильність, відредагували.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:28

Re: Finance.ua: Скільки грошей витрачають європейці за...

  Модератор написав:а яку суму Ви витрачаєте на комунальні послуги в місяць?

Влітку 1500 грн., взимку буде десь 3000 грн. це на 1 кім. 38 м2
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 01:08

за трикімнатну квартиру наразі сплачую 6500 гр з опаленням на місяць. В квартирі енергозберігаючі лампи, є лічильники на воду і газ. Враховуючи середню заробітню платню в Украіні 20000 — це 32% від такоі зарплатні. Згідно даних цієі статті в Європі комуналка складає 8—15% від середньоі заплатні. Тож, порівняння не на користь украінських постачальників послуг, а іх алчні наміри занадто очевидні через дані статистики. Робіть висновки.
timoshenko_mr
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:33

timoshenko_mr

И к чему такая лапша на уши
или за отопление платишь круглый год.
Вот бы и написал - сколько летом без отопления у тебя выходит.
Qwerty1999
 
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