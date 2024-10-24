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Скільки грошей витрачають
на комунальні послуги в...

Скільки грошей витрачають на комунальні послуги в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 08:19

Скільки грошей витрачають на комунальні послуги в...

Пропонуємо до обговорення:
Загальну середню вартість на послуги взяли з сайту Numbeo. Це одна з найповніших онлайн-баз даних про споживчі ціни в різних куточках світу, яка спирається на коментарі місцевого населення.

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Скільки грошей витрачають на комунальні послуги в Іспанії та Чехії
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 08:19

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