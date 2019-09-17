Шановний greenozon, дякуємо за пильність, таки москальський.
Відредагуємо.
З повагою,
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 10 вер, 2024 14:59
Шановний greenozon, дякуємо за пильність, таки москальський.
Відредагуємо.
З повагою,
Додано: Сер 18 вер, 2024 11:36
Re: Акції від ПриватБанку
Час можливостей для ІТ-клієнтів
з 16 вересня 2024 до 31 грудня 2024
від ПриватБанку та Visa.
Поїхати у справах із комфортом чи перезавантажитися за новим серіалом – із пропозиціями від ПриватБанку та Visa здійснювати ці бажання вигідніше!
Детальніше за посиланням:
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:00
Re: Акції від ПриватБанку
Осінній старт для бізнесу з «Оплатою частинами» та Masterсard
з 20 вересня 2024 до 20 листопада 2024
Підтримуємо бізнес, що працює з «Оплатою частинами».
Зареєструйтеся в акції, продавайте з «Оплатою частинами» та Mastercard і станьте одним із десяти переможців, які отримають сертифікат.
Деталі акції за посиланням:
Додано: Сер 09 жов, 2024 11:57
Re: Акції від ПриватБанку
Відкрийте ключові переваги для бізнесу
з 25 вересня 2024 до 25 листопада 2024
Зекономте до 500 грн за обслуговування рахунку з карткою Mastercard
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку (юридичні особи та фізичні особи – підприємці).
Як стати учасником акції та інші деталі за посиланням:
Додано: Чет 24 жов, 2024 12:09
Re: Акції від ПриватБанку
Кешбек за перекази Ria з Mastercard
з 15 жовтня 2024 до 15 січня 2025
Нараховуємо кешбек 200, 2 000 та 20 000 грн
Деталі акції за посиланням:
А чи знали ви, що перший переказ Ria в мобільному застосунку Ria Money Transfer за промокодом HELLORIA в Україну – без комісії?
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:22
Re: Акції від ПриватБанку
Перекази за номером телефону з Visa – шанс на подарунки та кешбек
з 15 жовтня 2024 до 31 грудня 2024
Приватбанк розігрує iPhone 16, MacBook Air, Apple iPad та кешбек до 15 000 грн.
Надіслати гроші близьким і знайомим із Visa можна навіть без номера їхньої картки. Усе, що вам треба зробити, – записати номер телефону одержувача до списку ваших контактів, зайти в застосунок Приват24 та здійснити переказ за номером телефону за декілька кліків.
Детальніше за посиланням:
Додано: Сер 13 лис, 2024 12:27
Re: Акції від ПриватБанку
До -50% на поїздки з Uklon та преміальною карткою Mastercard
з 15 жовтня 2024 до 15 січня 2025
Більше ніж вигода для вас.
Хто може брати участь в акції?
Повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають преміальну картку Mastercard World Black Edition або Mastercard World Elite.
Як стати учасником акції? Детальніше за посиланням:
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:39
Re: iPad-й ПриватКвест архів
У новий рік з новим iPhone з «Оплатою частинами» та Visa
з 5 грудня 2024 до 5 січня 2025
Зробіть святкові купівлі вже зараз, а платіть за них частинами!
Скористайтеся можливістю розподілити витрати та насолоджуйтеся новенькими покупками одразу після придбання
Якщо ви ще не купували з «Оплатою частинами», пропонуємо зробити це саме зараз. Адже маємо приємні подарунки!
👉 Реєструйтеся в акції
Детальніше за посиланням:
Додано: Вів 17 гру, 2024 11:35
Re: Акції від ПриватБанку
Кешбек за перекази ZEN.COM на картку Mastercard
з 23 жовтня 2024 до 23 квітня 2025
Від 250 до 500 грн за отримання переказів ZEN.COM
Отримуйте перекази ZEN.COM на картки Mastercard ПриватБанку та щомісяця вигравайте кешбек 250 або 500 грн. У розіграші бере участь кожен переказ ZEN.COM на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від 1 000 грн.
Один учасник може отримувати кешбек на кожному етапі акції.
Детальніше за посиланням
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