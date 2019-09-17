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Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:59

  greenozon написав:
  Assistant_Portal написав:greenozon Доброго дня. Це сервіс скорочення посилань від гугл, але воно чомусь стало дуже довго завантажуватись. Дякуємо, що звернули увагу.


я мав на увазі що можливо це російський сервіс?

Шановний greenozon, дякуємо за пильність, таки москальський.
Відредагуємо.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 11:36

Re: Акції від ПриватБанку

Час можливостей для ІТ-клієнтів
з 16 вересня 2024 до 31 грудня 2024
від ПриватБанку та Visa.

Поїхати у справах із комфортом чи перезавантажитися за новим серіалом – із пропозиціями від ПриватБанку та Visa здійснювати ці бажання вигідніше!

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/chas_mo ... ion_180924

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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:00

Re: Акції від ПриватБанку

Осінній старт для бізнесу з «Оплатою частинами» та Masterсard
з 20 вересня 2024 до 20 листопада 2024

Підтримуємо бізнес, що працює з «Оплатою частинами».
Зареєструйтеся в акції, продавайте з «Оплатою частинами» та Mastercard і станьте одним із десяти переможців, які отримають сертифікат.

Деталі акції за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Osinniy ... namy_ta_MC

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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:57

Re: Акції від ПриватБанку

Відкрийте ключові переваги для бізнесу
з 25 вересня 2024 до 25 листопада 2024
Зекономте до 500 грн за обслуговування рахунку з карткою Mastercard

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку (юридичні особи та фізичні особи – підприємці).

Як стати учасником акції та інші деталі за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/klyucho ... ya_biznesu


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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 12:09

Re: Акції від ПриватБанку

Кешбек за перекази Ria з Mastercard
з 15 жовтня 2024 до 15 січня 2025
Нараховуємо кешбек 200, 2 000 та 20 000 грн

Деталі акції за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... Mastercard


А чи знали ви, що перший переказ Ria в мобільному застосунку Ria Money Transfer за промокодом HELLORIA в Україну – без комісії?

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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:22

Re: Акції від ПриватБанку

Перекази за номером телефону з Visa – шанс на подарунки та кешбек
з 15 жовтня 2024 до 31 грудня 2024
Приватбанк розігрує iPhone 16, MacBook Air, Apple iPad та кешбек до 15 000 грн.

Надіслати гроші близьким і знайомим із Visa можна навіть без номера їхньої картки. Усе, що вам треба зробити, – записати номер телефону одержувача до списку ваших контактів, зайти в застосунок Приват24 та здійснити переказ за номером телефону за декілька кліків.

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Apple_t ... a_perekazy

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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 12:27

Re: Акції від ПриватБанку

До -50% на поїздки з Uklon та преміальною карткою Mastercard
з 15 жовтня 2024 до 15 січня 2025
Більше ніж вигода для вас.

Хто може брати участь в акції?
Повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають преміальну картку Mastercard World Black Edition або Mastercard World Elite.

Як стати учасником акції? Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/znyzhka_vid_uklon

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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:39

Re: iPad-й ПриватКвест архів

У новий рік з новим iPhone з «Оплатою частинами» та Visa
з 5 грудня 2024 до 5 січня 2025
Зробіть святкові купівлі вже зараз, а платіть за них частинами!

Скористайтеся можливістю розподілити витрати та насолоджуйтеся новенькими покупками одразу після придбання

Якщо ви ще не купували з «Оплатою частинами», пропонуємо зробити це саме зараз. Адже маємо приємні подарунки!
👉 Реєструйтеся в акції
Детальніше за посиланням: https://newpromos.privatbank.ua/novyy_r ... Phone_Visa

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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:35

Re: Акції від ПриватБанку

Кешбек за перекази ZEN.COM на картку Mastercard
з 23 жовтня 2024 до 23 квітня 2025

Від 250 до 500 грн за отримання переказів ZEN.COM

Отримуйте перекази ZEN.COM на картки Mastercard ПриватБанку та щомісяця вигравайте кешбек 250 або 500 грн. У розіграші бере участь кожен переказ ZEN.COM на картку Mastercard від ПриватБанку на суму від 1 000 грн.

Один учасник може отримувати кешбек на кожному етапі акції.
Детальніше за посиланням :arrow: https://newpromos.privatbank.ua/keshbek ... Mastercard
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