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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:50

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Відчуйте святкову магію разом з Mastercard

https://news.finance.ua/ua/vidchuyte-sv ... mastercard

Період пропозиції: з 6 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:51

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Акція! «Додайте покупкам радість подарунків з Very Card!» від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/akciya-doday ... taskombank

Акція проводиться з 10 грудня 2024 р. по 09 лютого 2025 р. включно

Складається з двох етапів:
перший етап: 10 грудня 2024 року — 09 січня 2025 року;
другий етап: 10 січня 2025 року — 09 лютого 2025 року.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:31

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Ексклюзивні зимові пропозиції для власників картки Mastercard® World Elite у Буковелі

https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvni ... u-bukoveli

Період пропозиції: з 20 грудня 2024 року по 31 березня 2025 року.
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